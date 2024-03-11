Авиация ВСУ уничтожила пункт управления россиян: в Воздушных силах показали эффектное видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пилоты хорошо отработали по объекту
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пункт управления россиян, находившийся на судне. Видео появилось в Интернете в понедельник, 11 марта 2024 года.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал ролик в Телеграм-канале. Он поблагодарил летчиков за хорошую работу.
Видео работы по пункту управления россиян
"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по враждебному пункту управления", ― написал командующий Воздушными силами.
Отметим, что в сообщении не было указано никаких подробностей. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах было сделано это видео.
Расследователи выяснили место атаки
Судно, по которому ударили Воздушные силы, находится на левом берегу Херсона. К такому выводу пришел OSINT-исследователь Special Kherson Cat.
Это судно, на котором враг организовал пункт управления было выброшено на мель после подрыва Каховской ГЭС и последующего наводнения. Но его заметить было достаточно легко, что и привело к удачной боевой работе украинских пилотов.
В Воздушных силах не только бьют по вражеским пунктам управления, но и защищают народ от российских ракет и дронов. За два года полномасштабной войны с Россией было уничтожено свыше 12 тысяч беспилотников, около 2000 ракет и несколько сотен самолетов с вертолетами.
Ранее "Телеграф" сообщил о результатах атаки дронов на важный объект для российской армии. Там находились боеприпасы врага.