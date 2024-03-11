Укр

Авиация ВСУ уничтожила пункт управления россиян: в Воздушных силах показали эффектное видео

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Врагу не спрятаться от зорких глаз защитников
Врагу не спрятаться от зорких глаз защитников. Фото Скрин из видео

Пилоты хорошо отработали по объекту

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пункт управления россиян, находившийся на судне. Видео появилось в Интернете в понедельник, 11 марта 2024 года.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал ролик в Телеграм-канале. Он поблагодарил летчиков за хорошую работу.

Видео работы по пункту управления россиян

"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по враждебному пункту управления", ― написал командующий Воздушными силами.

Отметим, что в сообщении не было указано никаких подробностей. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах было сделано это видео.

Расследователи выяснили место атаки

Судно, по которому ударили Воздушные силы, находится на левом берегу Херсона. К такому выводу пришел OSINT-исследователь Special Kherson Cat.

Это судно, на котором враг организовал пункт управления было выброшено на мель после подрыва Каховской ГЭС и последующего наводнения. Но его заметить было достаточно легко, что и привело к удачной боевой работе украинских пилотов.

В Воздушных силах не только бьют по вражеским пунктам управления, но и защищают народ от российских ракет и дронов. За два года полномасштабной войны с Россией было уничтожено свыше 12 тысяч беспилотников, около 2000 ракет и несколько сотен самолетов с вертолетами.

Ранее "Телеграф" сообщил о результатах атаки дронов на важный объект для российской армии. Там находились боеприпасы врага.

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#Авиация #Воздушные Силы #Атака #ВСУ