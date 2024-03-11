Россияне атакуют позиции ВСУ на юге: командующий "Таврией" рассказал о потерях противника

Только за минувшие сутки силы обороны ОСГВ "Таврия" уничтожили 352 БпЛА разных типов

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" обстановка остается сложной, но контролируемой. Всего за сутки произошло 45 боевых столкновений.

Об этом в своем Telegram сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что силы обороны наносят российским оккупантам огневой поражение и продолжают уничтожать врагов.

"Общие потери врага за сутки составили: в живой силе — 392 человека (убитыми и ранеными); в вооружении и военной технике — 47 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 1 танк, 10 боевых бронемашин, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 2 средства ПВО, 21 авто, 3 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 352 БпЛА разных типов", — отчитался командующий.

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Кроме того, отмечается, что украинские воины уничтожили 4 российских склада с боеприпасами и еще 3 важных объекта — командный пункт и блиндажи. Среди уничтоженных российских вооружений именно на Запорожском направлении — ценные ЗРК "Бук-М2", комплекс РЭБ "Палантин-К", станция РЭБ "Лейер".

Также командующий Тарнавским сообщил о том, что 10 марта враг в очередной раз бросил на штурм пехоту при поддержке бронетехники. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады не дали оккупантам ни одного шанса. Наступление было отражено.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 25 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенным пунктам, находящимся на линии фронта. Также нанесли 3 ракетных удара и совершили 1053 обстрела и 90 ударов дронами-камикадзе.

Зона ответственности ОВСУ "Таврия"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на днях бойцы ОСУВ "Таврия" минули важный объект для россиян. Речь идет о командном пункте одной из мотострелковых бригад ВС России.