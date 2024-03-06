"Минунули" важный объект россиян: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

Техники и личного состава россияне потеряли немало

Украинские защитники уничтожили еще один важный командный пункт мотострелковой бригады россиян на Таврическом направлении. Также кафиры понесли потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что оборонная операция продолжается.

"Потери врага в вооружении и военной технике составили 71 единицу, не считая БПЛА. В частности, это 10 танков, 24 боевых бронемашины, 10 артсистем, 11 автомобилей и 16 единиц спецтехники. Нейтрализовано или сбито 237 БпЛА разных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага – командный пункт одной из мотострелковых бригад ВС России. Среди уничтоженной российской техники — 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония", 2 комплекса наблюдения "Муром-М", сразу 5 единиц баги", — пишет Тарнавский о потери россиян.

За прошедшие сутки россияне пытались нанести 33 авиаудара, 1 ракетный удар, 136 ударов дронами-камикадзе, а также совершили 143 обстрела и 67 штурмовых действий.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях, последовательно уничтожают врага. Общие потери противника в живой силе за сутки составляют 515 человек (убитыми и ранеными). Еще 4 российских кафира взяты в плен", — добавляет командующий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уточнили потери россиян во время уничтожения корабля Сергей Котов. По новым данным, речь идет о десятках раненых.