"Мінуснули" важливий об'єкт росіян: Тарнавський розповів про ситуацію на фронті

Техніки та особового складу росіяни втратили чимало

Українські захисники знищили ще один важливий командний пункт мотострілецької бригади росіян на Таврійському напрямку. Також окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що оборонна операція триває.

"Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 71 одиницю, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 10 танків, 24 бойові бронемашини, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано або збито 237 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 1 важливий об'єкт ворога — командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС Росії. Серед знищеної російської техніки — 1 багатофункціональний оптико-електронний комплекс розвідки "Іронія", 2 комплекси спостереження "Муром-М", одразу 5 одиниць багі", — пише Тарнавський про втрати росіян.

Протягом минулої доби росіяни намагались завдати 33 авіаудари, 1 ракетний удар, 136 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 143 обстріли та 67 штурмових дій.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках, послідовно нищать ворога. Загальні втрати противника в живій силі за добу становлять 515 осіб (убитими й пораненими). Ще 4 російських окупантів узято в полон", — додає командувач.

Раніше "Телеграф" писав, що в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили втрати росіян під час знищення корабля "Сергій Котов". За новими даними, йдеться про десятки поранених.