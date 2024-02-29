Тарнавський про ситуації на фронті: В одній Красногорівці росіяни втратили 100 собі

Загальні втрати армії РФ у живій силі по всій операційній зоні "ОСУВ "Таврія" склали 431 особу за добу

За минулу добу російські окупанти не мали жодного успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, загалом на Новопавлівському напрямку у середу, 28 лютого, відбулося 38 боєзіткнень.

Так, Сили оборони України стримують російську навалу у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного.

Водночас противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби українські захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.

Загальні втрати російської армії у живій силі по всій операційній зоні "ОСУВ "Таврія" склали 431 особу за добу; в озброєнні та військовій техніці — 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів. Уражено 1 район зосередження особового складу ворога. Четверо окупантів захоплено в полон.

"За добу агресор завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинив 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 — із застосуванням отруйних речовин)", – додав Тарнавський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі показали мапу можливих оборонних рубежів на Донбасі.