ЗСУ вибили росіян з Красногорівки: у 3-й штурмовій розповіли подробиці (мапа)

Окупанти зазнали серйозних втрат

Бійці Третьої штурмової бригади змогли вибити російських окупантів із Красногорівки. Тим самим місто було повністю повернуто під контроль України.

Як повідомляє пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади у своєму telegram-каналі, напередодні росіяни змогли за допомогою безперервних штурмів увійти до південно-східної частини міста.

Зазначається, що 3 ОШБр та бійці 1 та 2 штурмових батальйонів провели бойову операцію із зачистки міста від російських сил.

"За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни, які відмовлялися здатися в полон, були ліквідовані в зайнятих ними будинках.

Таким чином, Красногорівка повністю повернулася під контроль українських сил.

Як повідомлялося раніше, після захоплення Авдіївки російські окупанти продовжили поступ, проте станом на 28 лютого українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію. При цьому у деяких місцях вдалося заблокувати російські підрозділи.