ВСУ выбили россиян из Красногоровки: в 3-й штурмовой рассказали подробности (карта)

Оккупанты понесли серьезные потери

Бойцы Третьей штурмовой бригады смогли выбить российских оккупантов из Красногоровки. Тем самым город был полностью возвращен под контроль Украины.

Как сообщает пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады в своем telegram-канале, накануне россияне смогли с помощью непрерывных штурмов войти в юго-восточную часть города.

Отмечается, что 3 ОШБр и бойцы 1 и 2 штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от российских сил.

"За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне, но, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми", — говорится в сообщении.

Отмечается, что те россияне, которые отказывались сдаться в плен, были ликвидированы в занятых ими домах.

Таким образом Красногоровка полностью вернулась под контроль украинских сил.

Как сообщалось ранее, после захвата Авдеевки российские оккупанты продолжили продвижение, однако по состоянию на 28 февраля украинским военным удалось стабилизировать ситуацию. При этом в некоторых местах удалось заблокировать российские подразделения.