Тарнавский о ситуациях на фронте: В одной Красногоровке россияне потеряли 100 человек

Общие потери армии РФ в живой силе по всей операционной зоне "ОСУВ "Таврия" составили 431 человека за сутки

За прошедшие сутки российские оккупанты не имели никакого успеха в Красногоровке, которая была освобождена усилиями подразделений 3-й штурмовой бригады. Только здесь потери россиян убитыми и ранеными составили около 100 человек.

Об этом в своем Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, всего на Новопавловском направлении в среду, 28 февраля, произошло 38 боестолкновений.

Так, Силы обороны Украины сдерживают российское нашествие в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного.

В то же время противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, где за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы отразили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское.

Общие потери российской армии в живой силе по всей операционной зоне "ОСУВ "Таврия" составили 431 человека в сутки; в вооружении и военной технике — 10 танков, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА разных район сосредоточения личного состава врага. Четверо оккупантов захвачены в плен.

"За сутки агрессор нанес 57 авиаударов, 4 ракетных удара, 89 ударов дронами-камикадзе, совершил 64 штурмовых действия и 1072 обстрела (в том числе 6 — с применением ядовитых веществ)", – добавил Тарнавский.

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