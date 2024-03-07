Неужели из-за безработицы? Воюя против Украины, на фронте погиб гражданин Индии

Индийцев якобы обманов "завербовали" в российскую армию

Гражданин Индии Шри Мохаммед Асфан погиб на войне в Украине, воюя на стороне РФ. Место его гибели не уточнено, равно как и причина.

Об этом сообщает посольство Индии в России. Отмечают, что миссия приложит усилия, чтобы вернуть на родину его "бренные останки".

Кроме того, в индийском посольстве призвали "понять ситуацию с безработицей в стране" из-за которой молодежь "толкают в войну между Россией и Украиной". Пишут, что Мохаммада Асфана "заставили пойти в российскую армию с обещанием работы".

В иностранных СМИ сообщают, что 30-летний Асфан, родом из Хайдарабада, погиб непосредственно на фронте. Его, а также нескольких других граждан Индии, якобы обманом "завербовали" в российскую армию.

"Раньше семья Асфана обращалась к правительству с просьбой помочь вернуть молодежь из зоны боевых действий", — пишет издание News 18.

Отмечается, что на эти действия их толкнуло ранее опубликованное видео, где семь граждан Индии утверждают, что Россия заставляет их воевать против Украины на фронте.

На видео индийцы рассказывают, что якобы приехали в Россию праздновать Новый год. Тогда, по их словам, турагент предложил им посетить также Белоруссию, на что они согласились. Мужчина утверждает, что они не знали, что им нужна виза. В конце концов их задержала полиция, а турагент скрылся. Наконец, некие люди заставили их подписать документы, написанные на русском языке. Граждане Индии не поняли их смысл, но все же подписались.

Из видео следует, что индийцам, в конце концов, объяснили — альтернативой военной службе в российской армии может быть лишение свободы на 10 лет.

"Теперь мы вынуждены воевать против Украины", — заявили индийцы в видео.

Гражданин Индии Шри Мохаммед Асфан

В издании пишут, что у Мохаммеда Асфана остались жена и двое детей. В последний раз он общался со своей семьей в новогоднюю ночь, 31 декабря 2023 года. Согласно словам его родных, Асфан жаловался, что его якобы обманул агент из Дубая, который на своем Youtube канале рассказывал о возможности устройства на работу в РФ. В итоге, индийцы оказались в российской армии.

Известно, что МИД Индии заявлял, что делает "все возможное", чтобы "досрочно уволить" почти 20 индийских граждан, работающих в вооруженных силах России. И даже публиковал памятку для тех, кто хочет уволиться из рядов российской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что РФ вербует белорусов на войну с Украиной. Проводят так называемые "дни открытых дверей" в районных центрах Беларуси.