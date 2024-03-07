Невже через безробіття? Воюючи проти України на фронті загинув громадянин Індії

Індійців нібито оманою "завербували" у російську армію

Громадянин Індії Шрі Мохаммед Асфан загинув на війні в Україні, воюючи на боці РФ. Місце його загибелі не уточнено, так само як і причина.

Про це повідомляє посольство Індії в Росії. Зазначають, що місія докладе зусиль, аби повернути на батьківщину його "тлінні останки".

Крім того, в індійському посольстві закликали "зрозуміти ситуацію з безробіттям в країні" через яку, молодь "штовхають у війну між Росією та Україною". Пишуть, що Мохаммада Асфана "змусили піти до російської армії з обіцянкою роботи".

В іноземних ЗМІ повідомляють, що 30-річний Асфан, родом з Гайдарабаду, загинув безпосередньо на фронті. Його, а також кількох інших громадян Індії, нібито оманою "завербували" у російську армію.

"Раніше родина Асфана зверталася до уряду з проханням допомогти повернути молодь із зони бойових дій", — пише видання News 18.

Зазначається, що на ці дії їх штовхнуло раніше опубліковане відео, на якому семеро громадян Індії стверджують, що Росія змушує їх воювати проти України на фронті.

На відео індійці розповідають, що нібито приїхали до Росії святкувати Новий рік. Тоді, за їхніми словами, турагент запропонував їм відвідати також Білорусь, на що вони погодилися. Чоловік стверджує, що вони не знали, що їм потрібна для цього віза. Зрештою, їх затримала поліція, а турагент зник. Насамкінець, якісь люди змусили їх підписати документи, що були написані російською мовою. Громадяни Індії не зрозуміли їх змісту, але все ж підписалися.

З відео випливає, що індійцям, зрештою пояснили — альтернативою військовій службі в російській армії може бути позбавлення волі на 10 років.

"Тепер ми змушені воювати проти України", — зазначали індійці у відео.

Громадянин Індії Шрі Мохаммед Асфан

У виданні пишуть, що у Мохаммеда Асфана залишилися дружина і двоє дітей. Востаннє він спілкувався зі своєю родиною в новорічну ніч, 31 грудня 2023 року. Відповідно до слів його рідних, Асфан скаржився на те, що його нібито обманув агент з Дубая, який у своєму Youtube каналі розповідав про можливості влаштування на роботу у РФ. Натомість індійці опинилися в російській армії.

Відомо, що МЗС Індії заявляло, що робить "усе можливе", щоб "достроково звільнити" майже 20 індійських громадян, які працюють у збройних силах Росії. І навіть публікували пам'ятку для тих, хто хоче звільнитися з лав російської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що РФ вербує білорусів на війну з Україною. Проводять так звані "дні відкритих дверей" у районних центрах Білорусі.