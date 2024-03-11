Росіяни атакують позиції ЗСУ на півдні: командувач "Таврії" розповів про втрати противника

Лише за минулу добу сили оборони ОСУВ "Таврія" знищили 352 БпЛА різних типів

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" обстановка залишається складною, але контрольованою. Загалом, за добу відбулося 45 бойових зіткнень.

Про це у своєму Telegram повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що сили оборони завдають російським окупантам вогневого ураження та продовжують нищити ворогів.

"Загальні втрати ворога за добу склали: у живій силі — 392 особи (вбитими й пораненими); в озброєнні та військовій техніці — 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 1 танк, 10 бойових бронемашин, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 засоби ППО, 21 авто, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 352 БпЛА різних типів", — відзвітував командувач.

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Крім того, зазначається, що українські вояки знищили 4 російських склади з боєприпасами та ще 3 важливі об’єкти — командний пункт і бліндажі. Також серед знищених російських озброєнь саме на Запорізькому напрямку — коштовні ЗРК "Бук-М2", комплекс РЕБ "Палантин-К", станція РЕБ "Леєр".

Також командувач Тарнавський повідомив про те, що 10 березня ворог, в черговий раз, кинув на штурм піхоту за підтримки бронетехніки. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади не дали окупантам жодного шансу. Наступ було відбито.

Загалом, лише за минулу добу росіяни завдали 25 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеним пунктам, що знаходяться на лінії фронту. Також нанесли 3 ракетні удари та здійснили 1053 обстріли та 90 ударів дронами-камікадзе.

Зона відповідальності ОСУВ "Таврія"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що днями бійці ОСУВ "Таврія" мінуснули важливий об'єкт для росіян. Мова про командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС Росії.