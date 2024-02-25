Более тысячи только ракет: в Воздушных силах рассказали, чего и сколько сбили за два года войны

Российские террористы потеряли почти две тысячи ракет, более 12 тысяч БПЛА и сотни самолетов

За два года войны против российских террористов Воздушные силы ВСУ уничтожили суммарно 1905 ракет россиян разных типов, среди которых были "аналоговнетные" российские "Кинжалы". Также было уничтожено более 12 тысяч беспилотников и несколько сот самолетов и вертолетов.

Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Олещук. По его словам, украинские пилоты совершили почти 19 тысяч боевых вылетов на уничтожение угроз, прикрытие собственных самолетов и нанесение ударов по террористам.

"730 дней рашисты в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а между тем украинские пилоты в условиях мощного враждебного противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 – на огневое поражение, 8900 – на авиационное истребительное прикрытие",

Также Олещук подробно расписал, что именно уничтожили Воздушные силы:

1905 ракет разных типов (в том числе 43 баллистических и 25 аэробалистических Х-47М2 "Кинжал");

4844 ударных дронов;

7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;

340 самолетов;

325 вертолетов.

Напомним, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам. Он подвел итоги двух лет сражений с оккупантами и подчеркнул, что свет всегда побеждает тьму, несмотря на трудности.

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не остался в стороне в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину и также обратился к украинцам. Он поблагодарил всех, кто борется за нашу Украину, или помогает приближать победу другим способом.