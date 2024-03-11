Ночью несколько областей РФ атаковали беспилотники: что известно

Россияне заявляют, что "пострадавших и разрушений нет"

Россию по ночам регулярно атакуют беспилотники. Минобороны Российской Федерации заявило, что это произошло и в ночь на понедельник, 11 марта. В атаке c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ ведомство традиционно обвинило "киевский режим".

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", — сказано в сообщении минобороны страны-агрессора.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также написал об атаке в своем Telegram-канале. Он заявил, что Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один беспилотник был сбит ПВО над территорией Шаблыкинского района. Второй, по его словам, посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе. В обоих случаях, утверждает чиновник, повреждений и пострадавших нет.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 10 марта в Ленинградской области России вспыхнул мощный пожар. Инцидент произошел на Волхонском шоссе вблизи аэропорта. Там расположена промзона, где находится множество складских зданий.