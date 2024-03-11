Канада так и не передала Украине обещанный NASAMS: стало известно, кто в этом виноват

Соглашение сейчас подвешено в воздухе, признали в Канаде

Зенитный комплекс NASAMS, который Канада заказала для Киева, до сих пор не передан Вооруженным силам Украины. Более того, сейчас соглашение находится в подвешенном состоянии, поскольку Соединенные Штаты не внесли свою часть финансирования за комплекс.

Об этом сказал министр национальной обороны Билл Блэр во время визита в Эдмонтон, сообщает местное издание Edmonton Journal. По его словам, проблема существует на государственном уровне – в прошлом году Канада выделила деньги на систему, приобрести ее планировалось по контракту с США.

Закупка производилась в коалиционном порядке, однако американская сторона не обеспечила свою часть финансирования для завершения контракта. Для заключения соглашения в стандартном порядке, пояснил министр, понадобились бы годы, поэтому было решено провести соглашение другим путём.

"Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании", – резюмировал он.

Пока Канада только обещает передать Украине ЗРК NASAMS, но даже не заказала производство, Берлин выполняет свои обязательства перед Киевом. В частности, наша страна получила уже второй обещанный ранее современный комплекс ПВО Skynex.

Тем временем Канада в скором времени примет решение о передаче авиационных ракет CRV7 Украине. У страны есть 83 тысячи таких старых ракет, которые планировала утилизировать, но передумала, особенно после просьб Украины отдать это оружие, как военную помощь.