Канада так і не передала Україні обіцяний NASAMS: стало відомо, хто в цьому винен

Угода зараз підвішена у повітрі, визнали в Канаді

Зенітний комплекс NASAMS, який Канада замовила для Києва, досі не переданий Збройним силам України. Щобільше, зараз угода перебуває у підвішеному стані, оскільки Сполучені Штати не внесли свою частину фінансування за комплекс.

Про це сказав міністр національної оборони Білл Блер під час візиту в Едмонтон, повідомляє місцеве видання Edmonton Journal. За його словами, проблема існує на державному рівні – минулого року Канада виділила гроші на систему, придбати її планувалося за контрактом з США.

Закупівля здійснювалася у коаліційному порядку, проте американська сторона не забезпечила свою частину фінансування для завершення контракту. Для укладення угоди у стандартному порядку, пояснив міністр, знадобилися б роки, тому було вирішено провести угоду іншим шляхом.

"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні", – резюмував він.

Поки Канада лише обіцяє передати Україні ЗРК NASAMS, але навіть не замовила його виробництво, Берлін виконує свої зобов’язання перед Києвом. Зокрема наша країна отримала вже другий обіцяний раніше сучасний комплекс ППО Skynex.

Тим часом Канада незабаром прийме рішення щодо передачі авіаційних ракет CRV7 Україні. Країна має 83 тисячі таких старих ракет, які планувала утилізувати, але передумала, особливо після прохань України віддати цю зброю, як військову допомогу.