Виграють обидві країни: Буданов попросив у Канади потрібне Україні списане озброєння

Україна вже вміє досвід роботи зі старими снарядами

Україна просить Канаду не відправляти в утилізацію 83 тисячі авіаційних ракет CRV7, а натомість передати їх фахівцям ЗСУ, які точно знайдуть їм застосування.

Як зазначив у розмові з Global News глава ГУР Міноборони Кирило Буданов, це дозволить Канаді зберегти мільйони доларів платників податків, а Україна зможе отримати необхідні боєприпаси для захисту своєї території від російського вторгнення.

При цьому він зазначив, що українські фахівці вже звикли поводитися зі старими боєприпасами, а тому вони не мають побоювань з приводу того, що використання списаних CRV7 стане небезпечним.

"Це ситуація win-win — Канада збереже гроші, Україна отримає зброю", — сказав він.

Як відомо, Канада хоче утилізувати 83 тисячі старих некерованих авіаційних ракет калібру 70-мм. Ракета CRV7 (скорочення від Canadian Rocket Vehicle 7) вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу. Для України це не нова зброя, а запускати їх ЗСУ навчилися навіть з імпровізованих наземних РСЗВ.

Термін придатності зазначеної партії ракет минув у 2000 році, а у 2021 їх було вирішено утилізувати, хоча орієнтовно близько 8 тисяч із них ще перебувають у боєздатному стані. Інші ж, напевно, мають ті чи інші неполадки.

Втім, у ЗСУ заявили, що готові використовувати їх як запчастини або як озброєння для дронів-камікадзе. Утилізація цих снарядів може коштувати кілька мільйонів доларів, оскільки з цією метою необхідно як мінімум облаштувати спеціальний полігон.

Варто зазначити, що Україна також просила Австралію передати їй 45 вертольотів Taipan, які були відправлені на утилізацію. Проте уряд країни все ж таки вважав, що вони небезпечні.