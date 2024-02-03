Україна може отримати від Канади тисячі потужних ракет: що про них відомо

Ці ракети вже зняли з озброєння

Канада може передати Україні авіаційні некеровані ракети класу "повітря-земля" CRV7. Три роки тому канадський федеральний уряд підписав контракт на їх утилізацію.

Як повідомляє телеканал CBC, у п’ятницю, 2 січня, лідер канадської опозиції П’єр Пуальєвр закликав федеральний уряд передати Україні надлишки ракет, які на початку 2000-х років були зняті з озброєння та знаходяться на складі. За його словами, Україна попросила Канаду надати ракети CRV7 замість того, щоб їх знищувати.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації. Україна може використовувати її для захисту суверенітету", — сказав він.

Міністерство національної оборони Канади визнало, що ракети все ще є у наявності, і вони розглядаються як частина можливого майбутнього військового пакету пожертв. За словами чиновника з питань оборони, проблема полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки.

Своєю чергою речник міністра оборони Канади Деніел Мінден підтвердив, що уряд розглядає можливість надання ракет. Він зазначив, що перш ніж відправити обладнання в Україну, міністерство тісно координується з Україною, щоб переконатися, що будь-яка допомога відповідатиме її військовим потребам.

"Ми дотримуємося цього ж процесу щодо ракет CRV7 CAF, придбаних десятиліття тому. Зокрема, ми проводимо випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і безпечним для транспортування в Україну перед будь-якою потенційною пожертвою", — підкреслив Мінден.

За даними CBC, Збройні сили Канади мають запас із 83 303 ракет CRV7. Зазначається, що до 8 тисяч ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані та можуть бути негайно передані Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.

Що відомо про ракету CRV7

Ці ракети калібру 70 міліметрів були прийняті на озброєння на початку 1970-х років. Ракета CRV7 (скорочення від Canadian Rocket Vehicle 7) вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу.

Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця травня 2024 року Україна отримає від Канади 10 надувних човнів з жорстким корпусом Zodiac Hurricane Technologies. Загальна вартість — близько 20 млн доларів.