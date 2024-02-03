Украина может получить от Канады тысячи мощных ракет: что о них известно

Эти ракеты уже сняли с вооружения

Канада может передать Украине авиационные неуправляемые ракеты класса "воздух-земля" CRV7. Три года назад канадское федеральное правительство подписало контракт на их утилизацию.

Как сообщает телеканал CBC, в пятницу, 2 января, лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал федеральное правительство передать Украине излишки находящихся на складе ракет, которые в начале 2000-х были сняты с вооружения. По его словам, Украина попросила Канаду предоставить ракеты CRV7 вместо того, чтобы их уничтожать.

"Вместо того чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации. Украина может использовать его для защиты суверенитета", — сказал он.

Министерство национальной обороны Канады признало, что ракеты все еще есть в наличии, и они рассматриваются как часть возможного будущего военного пакета пожертвований. По словам чиновника по вопросам обороны, проблема заключается в том, что, хотя у Канады все еще есть десятки тысяч ракет и их двигателей, не все они имеют боеголовки.

В свою очередь спикер министра обороны Канады Дэниел Минден подтвердил, что правительство рассматривает возможность предоставления ракет. Он отметил, что прежде, чем отправить оборудование в Украину, министерство тесно координируется с Украиной, чтобы убедиться, что любая помощь будет отвечать ее военным потребностям.

"Мы придерживаемся этого же процесса по ракетам CRV7 CAF, приобретенным десятилетие назад. В частности, мы проводим испытания, чтобы убедиться, что это оборудование эффективно и безопасно для транспортировки в Украину перед любым потенциальным пожертвованием", — подчеркнул Минден.

По данным CBC, вооруженные силы Канады имеют запас из 83 303 ракет CRV7. Отмечается, что до 8 тысяч ракет все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть немедленно переданы Украине, а остальные могут использоваться для запчастей.

Что известно о ракете CRV7

Эти ракеты калибра 70 миллиметров были приняты на вооружение в начале 1970-х годов. Ракета CRV7 (сокращение от Canadian Rocket Vehicle 7) считалась одной из самых мощных ударных ракет класса "воздух-земля" своего времени.

Ракеты могут запускаться как с боевых самолетов, так и с боевых вертолетов. Они оснащаются разными видами боеголовок, одна из которых, весом 7,3 килограмма, способна пробивать бронированные или сильно укрепленные цели.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что до конца мая 2024 года Украина получит от Канады 10 надувных лодок с жестким корпусом Zodiac Hurricane Technologies. Общая стоимость – около 20 млн долларов.