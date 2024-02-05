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Смерть для танка чи марна витрата гранат? ЗСУ показали покращений дрон-камікадзе

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Нові способи боротьби з танками ворога Новина оновлена 05 лютого 2024, 16:23
Нові способи боротьби з танками ворога. Фото Відкриті джерела

Нова зброя має стати ефективною проти танків із захистом завдяки одній важливій деталі

Україна не тільки отримує від західних партнерів найсучаснішу зброю, яка ще ніколи не використовувалася, а й активно створює свою нову. На цей раз йдеться про покращений дроне-камікадзе, який з’єднаний з кумулятивною гранатою від протитанкового гранатомета РПГ-7.

Подібний вид зброї показав Telegram-канал "Реальна війна". Звичайний дрон-камікадзе було посилено кумулятивною гранатою від РПГ-7, наслідком чого стало різке збільшення потужності БПЛА.

Так, вага бойової частини дрону з гранатою склала приблизно 6,5 кг, що вдвічі більше за російські дрони-камікадзе "Ланцет-2" і втричі більше ніж у "Ланцет-1". Але як це допомагає посиленню потужності?

Винахід бійців ЗСУ — дрон з гранатою від РПГ
Новий дрон ЗСУ з гранатою РПГ-7

Сучасна бронетанкова техніка ЗС РФ часто оснащується протикумулятивними ґратами та динамічним захистом, що є невеликими зарядами вибухівки, розміщеною в коробах на корпусі та вежі танка. Грати або вибух заряду вибухової речовини повинні розсіяти міць гранати або іншого вражаючого засобу та зберегти броню самого танка цілою.

З цим зазвичай борються створенням т.зв. тандемних боєприпасів, у яких один за одним (тандемом) розташовуються дві боєголовки — і хоча першу знешкоджує динамічна броня або протикумулятивні грати, друга — пробиває саму броню.

Ймовірно, граната від РПГ-7 якраз виконує роль першого боєприпасу, після чого заряд вибухівки у дроні-камікадзе пропалює броню танка та вражає екіпаж. Хоча не виключено, що всі 6,5 кг бойової "начинки" дрону та гранатометного пострілу РПГ-7 вибухають одночасно і за рахунок подвійного удару пробивають захист танка, знищуючи важку бронемашину та екіпаж.

Раніше російські окупанти показали дрон, на якому було розміщено протитанковий ракетний комплекс. На відео ПТРК навіть робить постріл у повітрі, але ефективне застосування його в бою викликає

питання.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Дрон #РПГ-7