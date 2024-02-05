Смерть для танка чи марна витрата гранат? ЗСУ показали покращений дрон-камікадзе

Нова зброя має стати ефективною проти танків із захистом завдяки одній важливій деталі

Україна не тільки отримує від західних партнерів найсучаснішу зброю, яка ще ніколи не використовувалася, а й активно створює свою нову. На цей раз йдеться про покращений дроне-камікадзе, який з’єднаний з кумулятивною гранатою від протитанкового гранатомета РПГ-7.

Подібний вид зброї показав Telegram-канал "Реальна війна". Звичайний дрон-камікадзе було посилено кумулятивною гранатою від РПГ-7, наслідком чого стало різке збільшення потужності БПЛА.

Так, вага бойової частини дрону з гранатою склала приблизно 6,5 кг, що вдвічі більше за російські дрони-камікадзе "Ланцет-2" і втричі більше ніж у "Ланцет-1". Але як це допомагає посиленню потужності?

Новий дрон ЗСУ з гранатою РПГ-7

Сучасна бронетанкова техніка ЗС РФ часто оснащується протикумулятивними ґратами та динамічним захистом, що є невеликими зарядами вибухівки, розміщеною в коробах на корпусі та вежі танка. Грати або вибух заряду вибухової речовини повинні розсіяти міць гранати або іншого вражаючого засобу та зберегти броню самого танка цілою.

З цим зазвичай борються створенням т.зв. тандемних боєприпасів, у яких один за одним (тандемом) розташовуються дві боєголовки — і хоча першу знешкоджує динамічна броня або протикумулятивні грати, друга — пробиває саму броню.

Ймовірно, граната від РПГ-7 якраз виконує роль першого боєприпасу, після чого заряд вибухівки у дроні-камікадзе пропалює броню танка та вражає екіпаж. Хоча не виключено, що всі 6,5 кг бойової "начинки" дрону та гранатометного пострілу РПГ-7 вибухають одночасно і за рахунок подвійного удару пробивають захист танка, знищуючи важку бронемашину та екіпаж.

Раніше російські окупанти показали дрон, на якому було розміщено протитанковий ракетний комплекс. На відео ПТРК навіть робить постріл у повітрі, але ефективне застосування його в бою викликає

питання.