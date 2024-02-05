Смерть для танка или бесполезный расход гранат? ВСУ показали улучшенный дрон-камикадзе

Новое оружие должно стать эффективным против танков с защитой благодаря одной важной детали

Украина не только получает от западных партнеров самое современное оружие, которое еще никогда не использовалось, но и активно создает свое новое. В этот раз речь идет об улучшенном дроне-камикадзе, который соединен с кумулятивной гранатой от противотанкового гранатомета РПГ-7.

Подобный вид оружия показал Telegram-канал "Реальная война". Обычный дрон-камикадзе был усилен кумулятивной гранатой от РПГ-7, следствием чего стало резкое увеличение мощи БПЛА.

Так, вес боевой части дрона с гранатой составил примерно 6,5 кг, что вдвое больше российских дронов-камикадзе "Ланцет-2" и втрое больше чем у "Ланцет-1". Но как это помогает усилению мощности?

Новый дрон ВСУ с гранатой РПГ-7

Современная бронетанковая техника ВС РФ часто оснащается противокумулятивными решетками и динамической защитой, являющей собой небольшие заряды взрывчатки, размещенной в коробах на корпусе и башне танка. Решетка или взрыв заряда взрывчатого вещества должен рассеять мощь гранаты или другого поражающего средства и сохранить броню самого танка целой.

С этим обычно борются созданием т.наз. тандемных боеприпасов, в которых друг за другом (тандемом) располагаются две боеголовки – и хотя первую обезвреживает динамическая броня или противокумулятивная решетка, вторая — пробивает саму броню.

Вероятно, граната от РПГ-7 как раз выполняет роль первого боеприпаса, после чего заряд взрывчатки в дроне-камикадзе прожигает броню танка и поражает экипаж. Хотя не исключено, что все 6,5 кг боевой "начинки" дрона и гранатометного выстрела РПГ-7 взрываются одновременно и за счет двойного удара пробивают защиту танка, уничтожая тяжелую бронемашину и экипаж.

Ранее российские оккупанты показали дрон, на котором был размещен противотанковый ракетный комплекс. На видео ПТРК даже делает выстрел в воздухе, но эффективное применение его в бою вызывает

вопросы.