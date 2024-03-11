Вночі кілька областей РФ атакували безпілотники: що відомо

Росіяни заявляють, що "постраждалих та руйнувань немає"

Росію ночами регулярно атакують безпілотники. Міноборони Російської Федерації заявило, що це сталося і в ніч проти понеділка, 11 березня. В атаці із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території РФ відомство традиційно звинуватило "київський режим".

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської області та два БПЛА над територією Орловської області", — сказано в повідомленні міноборони країни-агресора.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також написав про атаку у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що одного безпілотника було збито ППО над територією Шабликинського району. Другий, за його словами, посаджений силами радіоелектронної боротьби у Сосковському районі. В обох випадках, стверджує чиновник, пошкоджень та постраждалих немає.

Як повідомляв "Телеграф", у неділю, 10 березня в Ленінградській області Росії спалахнула потужна пожежа. Інцидент стався на Волхонському шосе поблизу аеропорту. Там розташована промзона, де є безліч складських будівель.