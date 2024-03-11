Війна — день 747: росіяни все ще тиснуть на сході, але мають проблеми з живою силою і технікою

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують відчайдушно тиснути на сході, навіть попри те, що їхній ресурс поступово "видихається" і це стосується як живої сили, так і бойової техніки. Тому в самій Росії активно шукають чим заповнити втрати та шукають для цього нестандартні способи, наприклад, облави на мігрантів. Водночас кількість застосувань на полі бою російських авіабомб та ударних безпілотників зростає, що свідчить про те, що російська військова промисловість ще має змогу виробляти зброю.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 11 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти за добу 32 рази обстріляли Сумську область, через що там було чути 184 вибухи.

Про те, що відбувалося 8 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 744: увесь світ об’єднався для ЗСУ, а українці обговорюють нову роботу Залужного

Із ситуацією в Україні за 9 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 745: Україна скоро отримає снаряди, ситуація на фронті вирівнюється

Інформацію за 10 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 746: загарбники прориваються на сході та обстрілюють українські міста