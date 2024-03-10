У березні можна чекати на новий рекорд: експерт розповів, як у росіян йдуть справи з "шахедами" та авіабомбами

Україні не вистачає засобів боротьби з російською тактичною авіацією

Росіяни продовжують активно завдавати ударів по Україні із застосуванням ударних БПЛА та коригованих авіабомб (КАБ). При цьому якщо з першими ситуація погана, але не критична, то використання авіабомб окупантами може вийти на новий рекорд.

Відповідною аналітикою за перші десять днів березня поділився військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий Одесит") у своєму telegram-каналі.

За його словами, за першу третину березня проти України було використано 176 дронів Shahed-131/136, тобто при збереженні цих темпів до кінця місяця можна чекати понад 400 запусків.

Коваленко зазначив, що важко встановити, скільки дронів цього типу виробляє Росія і скільки ще привозить з Ірану, але середній показник щомісячних нальотів дронів-камікадзе утримується на рівні 300-400 од. Тому оцінки з мережі про те, що там можуть виробляти 600-1000 дронів на місяць, явно не відповідає дійсності.

"Так, загроза велика і згодом вона лише наростатиме, але адекватне сприйняття загроз, несумісне з панікою на дешевому чосі. Ситуація наступна. Середній показник на місяць до 400 дронів-камікадзе, +20-30% при накопиченні", — написав він. .

А от із КАБами ситуація гірша, оскільки за перші 10 днів березня було зафіксовано майже 800 їх застосувань. Якщо врахувати, що рекордним із застосуванням КАБ був лютий із 1500 скидами, можна припустити, що підсумковий березневий показник істотно перевищить цю цифру.

"Тому проблематика як залишалася гострою, так і продовжує наточувати свою гостроту. Своєчасні та швидкі ухвалення рішень від наших партнерів, у даному контексті, щодо забезпечення України трьома інгредієнтами боротьби з російською тактичною авіацією поки залишають бажати кращого", — додав Коваленко.

Як повідомлялося раніше, росіяни почали встановлювати на свої КАБ модулі придушення коштів РЕБ, тому збити їх із курсу стало ще складніше.