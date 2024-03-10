В марте можно ждать нового рекорда: эксперт рассказал, как у россиян идут дела с "шахедами" и авиабомбами

Украине не хватает средств борьбы с российской тактической авиациией

Россияне продолжают активно наносить удары по Украине с применением ударных БПЛА и корректируемых авиабомб (КАБ). При этом если с первыми ситуация обстоит плохо, но не критично, то использование авиабомб оккупантами может выйти на новый рекорд.

Соответствующей аналитикой за первые десять дней марта поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой Одессит") в своем telegram-канале.

По его словам за первую треть марта против Украины было использовано 176 дронов Shahed-131/136, то есть при сохранении этих темпов до конца месяца можно ждать более 400 запусков.

Коваленко отметил, что трудно установить сколько дронов этого типа производит Россия и сколько еще привозит из Ирана, но средний показатель ежемесячных налётов дронов-камикадзе удерживается на уровне 300-400 ед. Поэтому оценки из сети о том, что там могут производить 600-1000 дронов в месяц явно не соответствует действительности.

"Да, угроза велика и со временем она будет только нарастать, но адекватное восприятие угроз, несовместимо с паникой на дешёвом чосе. Ситуация следующая. Средний показатель на месяц до 400 дронов-камикадзе, +20-30% при накоплении", — написал он.

А вот с КАБами ситуация обстоит хуже, поскольку за первые 10 дней марта было зафиксировано почти 800 их применений. Если учесть, что рекордным по применению КАБ был февраль с 1500 сбросами, то можно предположить, что итоговый мартовский показатель существенно превысит эту цифру.

"Поэтому, проблематика как оставалась острой, так и продолжает натачивать свою остроту. Своевременные и быстрые принятия решений от наших партнёров, в данном контексте, по обеспечению Украины тремя ингредиентами борьбы с российской тактической авиацией, пока оставляют желать лучшего", — добавил Коваленко.

Как сообщалось ранее, россияне начали устанавливать на свои КАБ модули подавления средств РЭБ, поэтому сбить их с курса стало еще сложнее.