Йдуть на новий рекорд: в армії РФ стрімко зростає одна з категорій втрат, аналітик пояснив, з чим це пов'язано

В окупантів на фронті зросли втрати автомобільного транспорту. У лютому 2024-го взагалі було встановлено рекорд за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його даними, ця тенденція продовжує зберігатися і вже в березні ця категорія втрат найвиразніша.

"Нагадаю, що минулого місяця в цій категорії було встановлено абсолютний рекорд — 939 одиниці. Загалом, починаючи з грудня 2023 року по автомобілях РОВ втрачають від місяця до місяця максимальну за весь час повномасштабного вторгнення кількість", — зазначає він.

Тепер же лише за 1/3 березня росіяни вже втратили 546 одиниць автотранспорту. Експерт вважає, що такими темпами минулий рекорд буде легко побитий і втрати автомобільної техніки в лавах окупантів перевищать одну тисячу.

Такі цифри Коваленко пов’язує з втратами бойових броньованих машин, що раніше зашкалювали.

"Через дефіцит і брак спеціалізованої, броньованої техніки для здійснення штурмової діяльності, РОВ змушені застосовувати неармійського типу техніку, яка не пристосована для бойових дій, так і набагато легше виводиться з працездатного стану. Саме це одна з причин таких показників, які і надалі зростатимуть, оскільки вирішити проблему з дефіцитом ББМ, за рахунок власного виробництва/відновлення ВПК Росії не здатний», — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британська розвідка підрахувала втрати РФ за два роки війни.