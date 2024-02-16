Афгану і не снилося: втрати армії РФ у війні з Україною сягнули нової рекордної позначки

За минулу добу було знищено більше тисячі росіян

Сили оборони України продовжують героїчно боронити українську землю від російських загарбників. Лише за минулу добу, 15 лютого, було ліквідовано 1210 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 16 лютого. Зазначається, що загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали близько 400300 осіб. Інші втрати росіян виглядають наступним чином:

танків ‒ 6465 (+23);

бойових броньованих машин ‒ 12129 (+39);

артилерійських систем – 9641 (+21);

РСЗВ – 984 (+0);

засоби ППО ‒ 671 (+0);

літаків – 332 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4);

крилаті ракети ‒ 1895 (+13);

кораблі /катери ‒ 25 (+0);

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12716 (+25);

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1528 (+4).

Нагадаємо, у четвер, 15 лютого 2024 року, російська армія майже взяла в кільце Авдіївку, де останніми днями ворог активно просувався. Про це свідчать останні дані карти DeepStateMAP.