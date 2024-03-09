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Війна — день 745: Україна скоро отримає снаряди, ситуація на фронті вирівнюється

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 09 березня 2024, 01:08
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото Колаж "Телеграфу"

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі 9 березня 2024 року. Війна проти російських окупантів йде вже 745-й день. Росіяни намагаються прориватися на сході та півдні, але зазнають великих втрат. Тим часом, схоже, скоро українська артилерія зможе стріляти більше та ефективніше, ніж зараз – почнуть прибувати снаряди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряних тривог немає.

00:00 Зараз безпілотників немає. До цього російські терористи намагалися атакувати БПЛА Кривий Ріг, повідомляли про вибухи.

Із ситуацією в Україні за 6 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 742: росіяни тиснуть на кількох напрямках і масово атакують "шахедами"

Інформацію за 7 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 743: росіяни тиснуть у Донецькій області, але сповільнилися під Куп’янськом

Про те, що відбувалося 8 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 744: весь світ об’єднався для ЗСУ, а українці обговорюють нову роботу Залужного

Теги:
#Україна #Росія #Війна