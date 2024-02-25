Понад тисячу тільки ракет: у Повітряних силах розповіли, чого та скільки збили за два роки війни

Російські терористи втратили майже дві тисячі ракет, понад 12 тисяч БПЛА та сотні літаків

За два роки війни проти російських терористів Повітряні сили ЗСУ знищили сумарно 1905 ракет росіян різних типів, серед яких були "аналоговнєтні" російські "Кинджали". Також було знищено понад 12 тисяч безпілотників та по кількасот літаків та вертольотів.

Про це написав командувач Повітряних сил Микола Олещук. За його словами, українські пілоти здійснили майже 19 тисяч бойових вилетів на знищення загроз, прикриття власних літаків та завдання ударів по терористам.

"730 днів рашисти у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18800 вильотів. З них 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття", – написав він.

Також Олещук детально розписав, що саме вполювали Повітряні сили:

1905 ракет різних типів (в тому числі 43 балістичних та 25 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал");

4844 ударних дрони;

7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

340 літаків;

325 вертольотів.

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців. Він підбив підсумки двох років битв з окупантами та підкреслив, що світло завжди перемагає темряву, попри труднощі.

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не залишився осторонь у день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну і також звернувся до українців. Він подякував усім, хто бореться за нашу Україну, або допомагає наближати перемогу в інший спосіб.