У Сухопутних військах розповіли, що потрібно для початку контрнаступу ЗСУ

Мета — зупинити просування супротивник

Незабаром українська армія почне готуватися до контрнаступу, щоб перехопити ініціативу у ворога. Сили оборони стабілізують лінію фронту.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Щоб реалізувати це, необхідно перейти від оборони до наступальних дій. Але поки що нам необхідно зосередитися на обороні, на виконанні завдань стратегічної оборонної операції. Її перша мета — зупинити просування супротивника. На сьогодні він просувається тільки на тактичному рівні, але, на жаль, все ж таки просувається", — сказав він.

Романенко додав, що інтенсивність боїв по всьому периметру фронту знизилася, в окупаційної армії вже не вистачає сил.

Проте на окремих напрямках, які вони визначають як пріоритетні, зокрема Авдіївському, їм вдається просуватися вперед.

"Звичайно, можна намалювати "план Б", Генеральний штаб може зробити це за кілька днів, але реалістичним цей план буде за наявності ресурсів. А ресурсів наразі немає. Дай боже нам набрати ресурсів для того, щоб стабілізувати ситуацію, тобто зупинити наступальні дії ворога", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як росіяни могли дізнатися про плани України щодо контрнаступу влітку 2023 року. За словами колишнього співробітника СБУ, приховати військові наміри у XXI столітті просто неможливо.