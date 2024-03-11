В Сухопутных войсках рассказали, что нужно для начала контрнаступления ВСУ

Цель – остановить продвижение противник

Вскоре украинская армия начнет готовиться к контрнаступлению, чтобы перехватить инициативу у врага. Силы обороны стабилизируют линию фронта.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Чтобы реализовать это, необходимо перейти от обороны к наступательным действиям. Но пока нам необходимо сосредоточиться на обороне, на выполнении задач стратегической оборонной операции. Ее первая цель — остановить продвижение противника. На сегодняшний день он продвигается только на тактическом уровне, но, к сожалению, все же продвигается", — сказал он.

Романенко добавил, что интенсивность боев по всему периметру фронта снизилась, у оккупационной армии уже не хватает сил.

Однако на отдельных направлениях, которые они определяют как приоритетные, в частности, Авдеевскому, им удается продвигаться вперед.

"Конечно, можно нарисовать "план Б", Генеральный штаб может сделать это через несколько дней, но реалистичным этот план будет при наличии ресурсов. А ресурсов пока нет. Дай бог нам набрать ресурсов для того, чтобы стабилизировать ситуацию, то есть остановить наступательные действия врага ", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как россияне могли узнать о планах Украины по контрнаступлению летом 2023 года. По словам бывшего сотрудника СБУ, скрыть военные намерения в XXI веке просто невозможно.