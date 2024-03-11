Россияне создают еще одну точку для наступления: в ОСУВ "Таврия" рассказали подробности (карта)

Враг стремится показать какие-то важные успехи накануне выборов Путина

На Ореховском направлении в Запорожской области враг начал наступать с новой точки ― Времевского выступа, который находится на границе с Донетчиной. Российская армия начала штурмовать позиции Силы обороны с ночи 11 марта.

В целом на этом направлении за последние сутки меньше атак. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире телемарафона.

"Могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хотя сравнительно и меньше штурмовых действий со стороны противника ― 5, это за сегодня утром до 18 часов. Но при этом, в его географии появилась новая точка попыток вражеского наступления, это так называемый Времевский выступ, где россияне проводят штурмы в пешем порядке начиная с ночи и сегодняшнего утра", ― сказал Лиховий.

Времевский выступ находится на границе Запорожской и Донецкой областей. Это район на юге населенного пункта Большая Новоселка, возле села Времевка. Именно там в марте-апреле 2022 года удалось остановить вражескую армию.

Времевский выступ находится на границе Запорожской и Донецкой областей

Лиховий объяснил, зачем россиянам новая точка наступления. Они пытаются показать результаты на фронте в преддверие президентских выборов в РФ, последний день которых назначен на 17 марта.

Ранее в "Таврии" объяснили, почему в прошлом году не строили оборонительные рубежи. Причина была в занятости инженеров, которых привлекали к разрушению чужих фортификационных сооружений. Сейчас на нескольких направлениях, в том числе и на Запорожском, интенсивно укрепляют линию обороны, сказал Лиховий.

Ускорение строительства рубежей на фронте отметили и в британской разведке. Это существенно усложнит продвижение оккупационных войск при возможном наступлении.

"Телеграф" ранее писал, как и чем воюют россияне на Авдеевском направлении в Донецкой области. Подробностями поделились в Третьей отдельной штурмовой бригаде.