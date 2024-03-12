"Мы русские, с нами ГУР": в сети бурно обсуждают операцию Легиона "Свобода России"

Украинцы отреагировали на операцию легионов шквалом мэмов и шуток в сети

Бойцы легиона Свобода России, Российского добровольческого корпуса, а также Сибирского батальона начали совместную операцию. Они зашли в Белгородскую и в Курскую области.

Бойцы легиона Свобода России заявили, что идут освобождать РФ от диктатора Владимира Путина. В видеообращении легион сообщил, что "идет на выборы". "Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и диктатуры", — говорится в заявлении легиона. Украинцы отреагировали на это известие шквалом мэмов и шуток в сети.

"Телеграф" собрал самые смешные из них:

Пользователи в остротах опирались на известные мэмы и картинки и обыгрывали их по-новому.

Напомним, что так называемые выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. В конце прошлого года российский диктатор Владимир Путин объявил о своем участии. Позже стало известно, что оккупанты планируют проводить "выборы" на временно захваченных территориях в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

В МИД Украины заявили, что голосование на захваченных территориях Украины будет "незаконным и ничтожным".

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы в соцсетях шутили на тему постановки женщин на воинский учёт.