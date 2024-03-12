Русские добровольцы взяли под контроль первый населенный пункт в РФ: где он на карте

Путинские боевики сверкали пятками

Бойцы легиона "Свобода России" (ЛСР), которые вместе с другими русскими добровольцами 12 марта зашли на территорию РФ, заявили о переходе под свой полный контроль населенного пункта Теткино. ВС РФ бежали.

Об этом сообщает пресс-служба ЛСР. Речь о населенном пункте Теткино, который находится в Курской области рядом с границей Украины. В нем проживает почти 4 тысячи человек.

В подтверждение своим словам бойцы опубликовали видео, на котором запечатлен хаотичный отход путинских боевиков из ВС РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 марта, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую область. Было сообщено о взятии под контроль населённого пункта Лозовая Рудка. Бойцы заявили, что будут отбирать у режима свою землю.

Также мы ранее сообщали о том, что в ГУР отреагировали на новые рейды русских добровольцев. В ведомстве отметили, что данные бойцы действуют, как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России.