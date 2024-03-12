Военный эксперт: рейд русских добровольцев и участившиеся в РФ взрывы — не совпадение

Трещины ползут по "кремлевским башням", их всё больше и они всё глубже, говорит полковник ВСУ

Российские добровольцы, которые с оружием в руках противостоят путинскому режиму, 12 марта зашли в Курскую и Белгородскую область. Представители легиона "Свобода России" (ЛСР), Российского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона ведут бои, им даже удалось взять под контроль населенный пункт Теткино на Курщине.

Полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", почему очередной рейд происходит именно сейчас, а также, почему прослеживается связь с другими событиями на территории РФ. По словам военного эксперта, путинский режим, его топ-пропагандисты приложили огромные усилия, чтоб создать атмосферу благополучия, сытости и безопасности на территории РФ в преддверии путинских же выборов.

"Постоянно буквально из каждого утюга рассказывали о том, как ужасна ситуация в Украине — и как безопасно-прекрасно всё в России. А почему? А потому что российская территория управляется непосредственно Господом Богом, как выдал недавно Путин, цитируя другого древнего деятеля и дополнив от себя что-то об уверенности в завтрашнем дне.

Но вместо сытой-безопасной довольности, которую пытались представить Путин и Ко россиянам как нечто само собой разумеющееся при нынешнем режиме, те видели и видят нечто совсем иное", — отмечает эксперт.

В последнее время, напоминает он, "бавовна" гремит по всей России, на разных объектах, в том числе перерабатывающей нефтяной промышленности.

"И это важно! Не просто на нефтебазах, а на нефтеперерабатывающих заводах. Тревога звучит тот тут, то там, включая Воронеж, подтверждающий свой мемный статус "бомбить Воронеж". А теперь еще и на территориях Курской и Белгородской областей работают воины ЛСР, РДК и Сибирского батальона", — подчеркивает Владислав Селезнев.

По словам полковника, заход данных подразделений на территорию РФ — это эпизод тактического уровня. И не столько военная, сколько информационно-силовая операция.

"Но она важна. В том числе в ракурсе напоминания российскому населению, что с Путиным можно и нужно бороться силовым способом. С помощью оружия. И подобные истории невозможно скрыть. Как бы ни пытались это сделать пропагандисты. Действия русских добровольческих формирований диссонируют с той фейковой благополучной и спокойно Россией, которую пытаются сторговать обывателю с экрана. Потому за окном — взрывы, выстрелы", — отмечает эксперт.

Он считает, что время (неделя псевдовыборов) выбрано весьма удачно. И это — серьезный репутационный удар по Кремлю. Очередной.

"А если бить довольно долго и целенаправленно — это даст эффект. Уже дает. Трещины ползут по "кремлевским башням". Их всё больше, они всё глубже. Как и пропасть между режимом и реальностью, между путинистами и здравой частью общества, которая вынужденно затаилась, — поясняет Владислав Селезнев. — Понятно, что Путину на выборах "нарисуют" тот результат, который уже утвержден его администрацией. Но это всё о том же расхождении желаемого с действительным. А червь сомнения всё глубже проникает в сердца россиян. Потому что "царь", не дающий себя сменить, явно не обеспечивает им обещанного спокойного-сытого существования".