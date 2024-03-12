Місцева лада традиційно заявила, що Україна атакувала прикордонні міста

У Білгородській області під час операції РДК та легіону "Свобода Росія" пошкоджено будівлю адміністрації місцевого заводу. Проте удару по установі було здійснено не з боку українського кордону, а з боку території РФ.

Про це Telegram-каналу "Фашик Донецький" розповів один із підписників. Він навіть вказав координати місця, куди саме був "приліт".

В одному із білгородських пабликів опублікували фото будівлі сільськогосподарського підприємства ЗАТ "Білгородський бройлер". На фото видно, що одна зі сторін будівлі сильно постраждала: вибиті віконні рами, пошкоджено стіну та злетіло зовнішнє оздоблення. Також сильно пошкоджено чотири автомобілі, які були припарковані неподалік.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що адміністрація постраждала нібито під час "повітряної атаки ЗСУ". Але, за словами підписника, постраждала та сторона будівлі, яка "дивиться" у бік Білгорода, а не українського кордону чи тієї території, на якій РДК та легіон "Свобода Росії" проводять спецоперацію.

"Вирішив перевірити цю будівлю і глянути з якого боку приліт у будівлю. А влетіло саме з боку Білгорода", — сказано в повідомленні.

Також у мережі опублікували координати того місця – завод розташований у населеному пункті Головине Білгородської області. Як повідомляють проросійські паблики, населений пункт був атакований "невстановленими боєприпасами". Є постраждалі.

"Нашою системою ППО над районом було збито кілька повітряних цілей. Плюс у селі Головине зафіксовано прильоти невстановлених боєприпасів… У селі Головино є двоє постраждалих. У чоловіка легке осколкове поранення, від госпіталізації він відмовився. У жінки — черепно-мозкова травма та забій стегна. Бригадою швидкої поранену доставлено до міської лікарні №2 міста Білгорода, вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалої медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості", — сказав Гладков.

У самому Білгороді пошкоджено будівлю мерії. Російські паблики стверджують, що у будівлю влучив БПЛА, постраждали дві жінки — одна отримала осколкові поранення, інша — контузію. На знімках, які публікую в мережі, видно, що в будівлі мерії вилетіли шибки у вікнах і дверях, відвалилася назва держустанови, а в кабінетах і на вулиці валяються уламки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим озброєні бійці легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу. У їхньому арсеналі є чимало трофеїв російських спецслужб.