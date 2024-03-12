Росія втратила ще один Іл-76: що це за літак і наскільки боляче його втрата вдарить по окупантах

Втрата навіть одного Іл-76МД для РФ — це приблизно три місяці роботи

Сьогодні, 12 березня, Росія поза бою втратила свій черговий військово-транспортний літак Іл-76. Це серйозна втрата для окупаційної армії.

"Телеграф" розповідає про те, що це за машина, а також скільки таких бортів залишилося в РФ. Для початку трохи загальної інформації: Іл-76МД складає основу військової авіатранспортної сили РФ і здатний перевозити від 48 до 60 тонн вантажів або 126 парашутистів. При цьому до 2006 року їхнє виробництво знаходилося навіть не в Росії, а в Таджикистані. Як пишуть експерти, з 2006-го РФ перенесла випуск Іл-76МД на свою територію до Ульяновська і покращила його, збільшивши вантажопідйомність до 60 тонн. Однак виробництво на новому місці працювало вкрай погано, перший покращений варіант Іл-76МД90 був випущений лише у 2019-му, а до кінця 2022 року їх зробили всього 14. Тобто, середній обсяг виготовлення становив близько чотирьох літаків на рік. одного Іл-76МД для РФ — це приблизно три місяці роботи єдиного заводу, який їх виробляє, і близько 50 млн дол., які коштує сам літак.

Характеристики:

Екіпаж: 6-9 осіб;

Розмах крил: 50,5 м;

Максимальна злітна вага: 190 т;

Максимальне навантаження: від 48 т (залежно від модифікації);

Двигун: 4х12000 кгс;

Максимальна швидкість: 850 км/год;

Дальність польоту: із вантажем 20 т – 7200 км, 40 т-4200 км;

Практична стеля: 12 км.

Місткість літака ІЛ-76

Вантажна кабіна Іл-76 має розміри:

24,5 м завдовжки (з яких 4,5 посідає рампу);

3,46 м завширшки;

та 3,4 м заввишки.

Скільки літаків Іл-76 було у РФ

Як розповів Фактам ICTV авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко, російські Повітряно-космічні сили Росії налічують 122 літаки Іл-76 різних модифікацій, що входять до складу дев’яти полків військово-транспортної авіації Росії та авіаційного навчального центру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки людей загинуло в літаку Іл-76 12 березня і що спричинило аварію.