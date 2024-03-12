В Росії розбився військовий літак: момент потрапив на відео

Попередньо, виживших нема

У Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Він спалахнув у повітрі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався в Іванівській області РФ на підльоті до аеродрому "Сєвєрний".

За попередніми даними, він не дотягнув зовсім трохи до ВПП і звалився в районі цвинтаря біля села Богородське

За даними російського каналу Baza, на борту літака було 12 осіб ( 7 членів екіпажу та 5 пасажирів* Пізніше стало відомо, що їх було більше) . За попередньою інформацією каналу "112", усі вони загинули.

"Борт наполовину зруйнований. Наразі він горить", — стверджується в повідомленні.

На місце події виїхало кілька карет швидкої допомоги. На одному з відео видно, як від літака просто в небі відвалився двигун.

Відомо, що цей Іл базувався у Твері і цього дня здійснював навчальний політ.

"Під час зльоту з аеродрому "Північний" у нього загорівся двигун. Зробивши коло, екіпаж спробував здійснити аварійну посадку назад на смугу, але не зміг", — стверджують автори каналу "112".

Пізніше в МО РФ офіційно підтвердили аварію літака і уточнили, що на борту знаходилося 15 осіб (8 членів екіпажу та 7 пасажирів). На місці аварії Іл-76 виявлено останки п'яти осіб.

За даними telegram-каналу Mash, пригода сталася через те, що в один із правих двигунів літака потрапив птах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що літак із "вагнерівцями" розбився в Африці.