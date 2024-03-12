В Росії розбився військовий літак: момент потрапив на відео
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Попередньо, виживших нема
У Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Він спалахнув у повітрі.
Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався в Іванівській області РФ на підльоті до аеродрому "Сєвєрний".
За попередніми даними, він не дотягнув зовсім трохи до ВПП і звалився в районі цвинтаря біля села Богородське
За даними російського каналу Baza, на борту літака було 12 осіб ( 7 членів екіпажу та 5 пасажирів* Пізніше стало відомо, що їх було більше) . За попередньою інформацією каналу "112", усі вони загинули.
"Борт наполовину зруйнований. Наразі він горить", — стверджується в повідомленні.
На місце події виїхало кілька карет швидкої допомоги. На одному з відео видно, як від літака просто в небі відвалився двигун.
Відомо, що цей Іл базувався у Твері і цього дня здійснював навчальний політ.
"Під час зльоту з аеродрому "Північний" у нього загорівся двигун. Зробивши коло, екіпаж спробував здійснити аварійну посадку назад на смугу, але не зміг", — стверджують автори каналу "112".
Пізніше в МО РФ офіційно підтвердили аварію літака і уточнили, що на борту знаходилося 15 осіб (8 членів екіпажу та 7 пасажирів). На місці аварії Іл-76 виявлено останки п'яти осіб.
За даними telegram-каналу Mash, пригода сталася через те, що в один із правих двигунів літака потрапив птах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що літак із "вагнерівцями" розбився в Африці.