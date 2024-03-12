В России потерпел крушение военный самолет: момент попал на видео

Предварительно, выживших нет

В России упал военно-транспортный самолет Ил-76. Он загорелся в воздухе.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, инцидент произошел в Ивановской области РФ на подлете к аэродрому "Северный".

По предварительным данным, он не дотянул совсем немного до ВПП и рухнул в районе кладбища около села Богородское

По данным российского канала Baza, на борту самолета было 12 человек (7 членов экипажа и 5 пассажиров* Позже стало известно, что их было больше). По предварительной информации канала "112", все они погибли.

"Борт наполовину разрушен. Сейчас он горит", — утверждается в сообщении.

На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи. На одном из видео видно, как от самолета прямо в небе отвалился двигатель.

Известно, что данный Ил базировался в Твери и в этот день совершал учебный полет.

"При взлёте с аэродрома "Северный" у него загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог", — утверждают авторы канала "112".

Позже в МО РФ официально подтвердили крушение самолета и уточнили, что на борту находилось 15 человек (8 членов экипажа и 7 пассажиров). На месте крушения уже обнаружены останки пяти человек.

По данным telegram-канала Mash, происшествие случилось из-за того, что в один из правых двигателей самолета попала птица.

Напомним, ранее мы писали о том, что самолет с "вагнеровцами" разбился в Африке.