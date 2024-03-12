Россия потеряла еще один Ил-76: что это за самолет и как больно его потеря ударит по оккупантам

Потеря даже одного Ил-76МД для РФ — это примерно три месяца работы

Сегодня, 12 марта, Россия вне боя потеряла свой очередной военно-транспортный самолет Ил-76. Это серьезная потеря для оккупационной армии.

"Телеграф" рассказывает о том, что это за машина, а также сколько еще таких бортов осталось у РФ. Для начала немного общей информации: Ил-76МД составляет основу военной авиатранспортных сил РФ и способен перевозить от 48 до 60 тонн грузов или 126 парашютистов. При этом до 2006 года их производство находилось даже не в России, а в Таджикистане. Как пишут эксперты, с 2006-го РФ перенесла выпуск Ил-76МД на свою территорию в Ульяновск и улучшила его, увеличив грузоподъемность до 60 тонн. Однако производство на новом месте работало крайне плохо, первый улучшенный вариант Ил-76МД90 был выпущен лишь в 2019-м, а до конца 2022 года их сделали всего 14. То есть, средний объем изготовления составил около четырех самолетов в год.Таким образом потеря даже одного Ил-76МД для РФ — это примерно три месяца работы единственного завода, который их производит, и около 50 млн долл., которые стоит сам самолет.

Характеристики:

Экипаж: 6-9 человек;

Размах крыльев: 50,5 м;

Максимальная взлетная масса: 190 т;

Максимальная нагрузка: от 48 т (в зависимости от модификации);

Двигатель: 4х12 000 кгс;

Максимальная скорость: 850 км/ч;

Дальность полета: с грузом 20 т – 7200 км, 40 т-4200 км;

Практический потолок: 12 км.

Вместимость самолета ИЛ-76

Грузовая кабина Ил-76 имеет размеры:

24,5 м длиной (из которых 4,5 приходится на рампу);

3,46 м в ширину;

и 3,4 м высотой.

Сколько самолетов Ил-76 было у РФ

Как рассказал Фактам ICTV авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко, российские Воздушно-космические силы России насчитывают 122 самолета Ил-76 различных модификаций, входящих в состав девяти полков военно-транспортной авиации рф и авиационного учебного центр.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько людей погибло в самолете Ил-76 12 марта и что стало причиной аварии.