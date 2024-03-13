Российские добровольцы готовят удары по армии РФ в Белгороде и Курске: жителей просят эвакуироваться

Добровольцы призвали всех гражданских немедленно покинуть города Курщины и Белгородщины

Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса, а также Сибирского батальона, зашедшие 12 марта в Курскую и Белгородскую области, совместно обратились к своим согражданам. Воины призвали жителей Курщины и Белгородщины покинуть свои дома и эвакуироваться, чтобы не попасть под перекрестный огонь.

Обращение опубликовал легион "Свобода России" на своей странице в Telegram. Воюющие на стороне Украины российские добровольцы отметили, что обстрелы украинских городов с территории Белгорода должны прекратиться.

"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых людей. (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен прекратиться!" — говорится в обращении.

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Бойцы легиона и других формирований отметили, что вынуждены нанести огневое поражение по позициям российских войск, в ответ на террористические обстрелы Украины с территории Белгородщины и Курщины.

Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, добровольцы призвали всех жителей немедленно покинуть города. Местные власти призвали начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины, чтобы сохранить человеческие жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что штурмовики легиона "Свобода России" передали поздравления с территории РФ. Они записали видео с освобожденной части населенного пункта Теткино в Курской области.