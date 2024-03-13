На фронте активизировались бои: ВСУ отразили десятки атак на разных направлениях (карта)

В течение суток российские оккупанты на Харьковщине возобновила атаки под Купянском и била бомбами вдоль линии фронта

Наступление российских террористов продолжается. Оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских бойцов. За последние сутки армия РФ при поддержке авиации снова пыталась прорвать оборону на ключевых направлениях фронта.

Больше всего атак зафиксировано на Донецком направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, согласно обнародованной информации, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Купянском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отбили 7 атак противника в районах восточнее Временного Яра, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Херсонском направлении оккупанты все еще пытаются выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток, враг совершил 3 безуспешных штурма позиций украинских войск.

В целом же за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент России Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы готова к переговорам по Украине. Однако, подчеркнул диктатор, они должны происходить с учетом захваченных РФ территорий и с гарантами для Москвы.