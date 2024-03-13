На фронті активізувалися бої: ЗСУ відбили десятки атак на різних напрямках (карта)

Протягом доби російські окупанти на Харківщині відновили атаки під Куп’янськом і били бомбами вздовж лінії фронту.

Наступ російських терористів продовжується. Окупанти не припиняють атакувати позиції українських бійців. За останню добу армія РФ за підтримки авіації знову намагалася прорвати оборону на ключових напрямках фронту.

Найбільше атак зафіксовано на Донецькому напрямі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, згідно з оприлюдненою інформацією, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямі нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненько, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Сіньківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 7 атак супротивника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбили 7 атак противника в районах на схід від Тимчасового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Херсонському напрямку окупанти все ще намагаються вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби ворог здійснив 3 безуспішні штурми позицій українських військ.

Загалом же минулої доби сталося 91 бойове зіткнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Росії Володимир Путін заявив, що країна-агресор нібито готова до переговорів щодо України. Однак, наголосив диктатор, вони мають відбуватися з урахуванням захоплених РФ територій та з гарантами для Москви.