Путіну там потрібен результат: військовий аналітик назвав найскладнішу ділянку фронту

Ворог буде тиснути усіма силами

Найскладнішим напрямком ведення бойових дій є східний плацдарм. Там найвищий ризик прориву лінію оборони російськими військами, які прагнуть показати якісь результати вже найближчим часом.

Президент країни-терористки Володимир Путін прагне успіхів на фронті до свого переобрання. Про це військовий аналітик Петро Черник розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

«Східний плацдарм. Путіну до моменту самоперепризначення на пост президента потрібен результат. Вони дійшли висновку, що стратегічної мети — ліквідувати українську державність — не досягають і вже не досягнуть. А отже слід повертатися до казус беллі. Формальним приводом до війни було визнання двох псевдореспублік. Виходячи з цього, завдання окупантів — вийти на адміністративні кордони так званих "Л/ДНР" за наступні 50 днів», — відповів Черник на питання про найскладніший напрям ведення бойових дій.

Військовий аналітик впевнений, що російські війська будуть давити усіма силами на східному плацдармі. Проте він не зміг відповісти, чи впораються вони з поставленим завданням.

«Чи будуть тиснути усіма силами? Будуть. Чи впораються? Ніхто не знає. Нам треба робити все можливе, щоб зірвати ці плани», — сказав Черник.

Повне інтерв’ю військового аналітика читайте в ексклюзивному матеріалі «Телеграфа»: «Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні запитання про війну».

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