Власник лише один і він напряму віддавав накази: російський найманець розповів, кому належить ПВК "Вагнер"

Цікаво, що приватна армія фінансується за рахунок пересічних росіян

Приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", деякі представники якої навчають військових у Білорусі, повністю належить російському диктатору Володимиру Путіну. Він є єдиним власником та особисто віддає накази.

Причому з’явився "Вагнер" саме як результат співпраці екслідера Євгена Пригодіна та Міністерства оборони РФ. Російське відомство видавало приватній армії Путіна території під полігони, спорядження та зброю, про що колишній найманець ПВК Марат Габідуллін розповів в інтерв’ю журналістці Раміні Есхказай.

Путін загрожує Заходу ядерною зброєю

Власником "Вагнера" є Путін

"Головним володарем та єдиним власником цієї структури був президент країни. Саме від нього надходили всі вказівки", — сказав Габідуллін.

Колишній найманець звернув увагу на особливості фінансування ПВК. Оскільки це приватна компанія, то держава не може її фінансувати. Але водночас Міноборони видавало все необхідне найманцям, від територій для полігонів до спорядження, озброєння, боєприпасів. Без вказівки згори це не могло відбуватися.

"Міністерство оборони, як державний інститут, не може надати всі ці речі якомусь воєнізованому формуванню без вказівки згори. Природно, міністру оборони, всім державним структурам, які брали участь у цьому проєкті, розпорядження надходили зверху", — розповів екснайманець.

Навіщо створили ПВК

"Вагнер" з’явився як результат кооперації Міністерства оборони РФ та наближеного до Путіна Євгена Пригожина. ПВК створювали для того, щоб допомогти у реалізації проєкту "Новоросія".

У Кремлі розуміли, що без допомоги найманців сепаратисти на окупованих територіях Донбасу не зможуть протистояти Збройним силам України (ЗСУ). Тому вони сформували приватну військову організацію.

Нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнер" разом із Збройними силами РФ відкрито воювали в Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Після бунту та загибелі свого лідера Євгена Пригожина інформації про бойовиків у медіа майже немає. Відомо, що деякі з них перебувають у Білорусі, де навчають військовослужбовців країни-співагресорки.

У грудні стало відомо, що вагнерівці повертаються на фронт. Але вони братимуть участь у бойових діях проти України у складі підрозділів "Шторм V".

До цього британська розвідка повідомляла, що вагнерівці набирали бойовиків. Частину з них раніше було відправлено до Росгвардії та іншої ПВК "Редут".

Раніше "Телеграф" писав, що ще у жовтні 2023 року стало відомо про повернення "Вагнера" на фронт. Але більшість із бойовиків воюватимуть у складі підрозділів Росгвардії.