Владелец лишь один и он же напрямую отдавал приказы: российский наемник рассказал, кому принадлежит ЧВК "Вагнер"

Интересно, что частная армия финансируется за счет обычных россиян

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", некоторые представители которой обучают военных в Беларуси, полностью принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину. Он является единственным владельцем и лично отдает приказы.

Причем появился "Вагнер" именно как результат сотрудничества экс-лидера Евгения Пригодина и Министерства обороны РФ. Российское ведомство выдавало частной армии Путина территории под полигоны, снаряжение и оружие, о чем бывший наемник ЧВК Марат Габидуллин рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхказай.

Путин угрожает Западу ядерным оружием

Владельцем "Вагнера" является Путин

"Главным обладателем и единственным владельцем этой структуры был президент страны. Именно от него поступали все указания", — сказал Габидуллин.

Бывший наемник обратил внимание на особенности финансирования ЧВК. Так как это частная компания, то государство не может его финансировать. Но в то же время Минобороны выдавало все необходимое для наемников, от территорий для полигонов до снаряжения, вооружения, боеприпасов. Без указки свыше этого не могло происходить.

"Министерство обороны, как государственный институт, не может предоставить все эти вещи какому-либо военизированному формированию без указания сверху. Естественно, министру обороны, всем государственным структурам, участвовавшим в этом проекте, распоряжения поступали сверху", — рассказал экс-наемник.

Зачем создали ЧВК

"Вагнер" появился как результат кооперации Министерства обороны РФ и приближенного к Путину Евгения Пригожина. ЧВК создавали для того, чтобы помощи в реализации проекта "Новороссия".

В Кремле понимали, что без помощи наемников сепаратисты на оккупированных территориях Донбасса не смогут противостоять Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому они сформировали частную военную компанию.

Напомним, что наемники ЧВК "Вагнер" вместе с Вооруженными силами РФ открыто воевали в Украине после полномасштабного вторжения России. После бунта и гибели своего лидера Евгения Пригожина информации о боевиках в медиа почти нет. Известно, что некоторые из них находятся в Беларуси, где обучают военнослужащих страны-соагрессорки.

В декабре стало известно, что вагнеровцы возвращаются на фронт. Но они будут участвовать в боевых действиях против Украины в составе подразделений "Шторм V".

До этого британская разведка сообщала, что вагнеровцы набирали боевиков. Часть из них ранее была отправлена в Росгвардию и другую ЧВК "Редут".

Ранее "Телеграф" писал, что еще в октябре 2023 года стало известно о возвращении "Вагнера" на фронт. Но большинство из боевиков будут воевать в составе подразделений Росгвардии.