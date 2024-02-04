Как пребывание "вагнеровцев" в Беларуси влияет на Украину: ответ британской разведки

"Вагнеровцы" продолжают обучать белорусских военных

В Беларуси продолжает оставаться около тысячи наемников ЧВК "Вагнера" и это приносит пользу военным усилиям России, заставляя Украину удерживать войска вдоль северной границы. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Вполне возможно, что в Беларуси осталось менее 1000 российских наемников "Вагнера". Они присутствуют в стране с июня 2023 года, тогда там было 8 тысяч наемников Вагнера", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что "вагнеровцы" продолжают обучать белорусских военных. Однако есть сомнение, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет использовать наемников ЧВК "Вагнера" за пределами их компетенции.

Скорее всего, боевики участвуют в подготовке войск МВД, но вряд ли имеют отношение к внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.

"Длительное присутствие наемников "Вагнера" в Беларуси почти наверняка также приносит пользу военным усилиям России, заставляя Украину поддерживать оборонные позиции и личный состав вдоль своей северной границы с Беларусью для защиты от потенциальных предстоящих вторжений", — отмечает разведка Британии.

Напомним, что в прошлом году Пригожин и ЧВК "Вагнер" пытались совершить мятеж в России. "Вагнеровцам" удалось за день взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колонна двинулась на Москву. Он был неудачен. Впрочем, на этом все "веселье" закончились, поскольку якобы по просьбе Лукашенко тот согласился "не начинать кровопролитие". И уже позже "Вагнер" был в Белоруссии.