Як перебування "вагнерівців" в Білорусі впливає на Україну: відповідь британської розвідки

"Вагнерівці" продовжують навчати білоруських військових

У Білорусі продовжує залишатись близько тисячі найманців ПВК "Вагнера" і це приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну утримувати війська вздовж північного кордону. Про це повідомляє Міноборони Британії.

"Цілком ймовірно, що в Білорусі залишилося менш як 1000 російських найманців Вагнера. Вони присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців Вагнера", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що "вагнерівці" продовжують навчати білоруських військових. Однак є сумнів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме найманців ПВК "Вагнера" за межами їхньої компетенції.

Скоріше за все, бойовики беруть участь у підготовці військ МВС, але навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі.

"Тривала присутність найманців Вагнера в Білорусі майже напевно також приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень", — наголошує розвідка Британії.

Нагадаємо, що минулого року Пригожин та ПВК "Вагнер" намагались здійснити заколот в Росії. "Вагнерівцям" вдалося за день взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву. Натомість він був невдалий. Втім, на цьому всі "веселощі" закінчилися, оскільки нібито на прохання Лукашенка той погодився "не починати кровопролиття". І вже пізніше "Вагнер" був у Білорусі.