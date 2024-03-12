Окупанти атакують хімічною зброєю: у ЗСУ розповіли, що відбувається поблизу Авдіївки і чи є загроза прориву

Загарбники скидають із безпілотників боєприпаси з хімічною отруйною речовиною хлорпікрін

Російські окупанти на деяких ділянках фронту застосовують боєприпаси з отруйними речовинами, порушуючи тим самим Конвенцію про заборону застосування хімічної зброї. Попри всі спроби загарбників, загрози прориву на жодному напрямку не планується.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня. За його словами, лише за минулий тиждень загарбники застосували таку зброю близько 60 разів.

"За вчорашню добу зафіксовано ще п’ять випадків скидання з безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин. Усі вони припадають на Запорізький напрямок. А за минулий тиждень росіяни близько 60 разів застосовували цю хімічну речовину", – розповів Лиховій.

Також він розповів, чи росіяни нарощують угруповання для потенційної спроби прориву. Спікер наголосив, що на жодному з напрямків російські військові не планують прорив.

"Ми бачимо всі спроби росіян провести певну ротацію, провести посилення тих підрозділів, які у них виснажуються, знищуються, але немає підстав говорити, що на якомусь із напрямків ОСГВ "Таврія" противник формує ударний кулак для великого прориву вглиб нашої оборони", – повідомив Лиховій.

Зазначається, що угруповання ворога на Авдіївському напрямі налічує понад 48 тис. бійців, а Запорізькому – близько 50 тис. бійців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Оріхівському напрямку російські окупанти почали штурмувати нові точки. Він пояснив, навіщо росіянам нова точка наступу.