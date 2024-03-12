Оккупанты атакуют химическим оружием: в ВСУ рассказали, что происходит близ Авдеевки и есть ли угроза прорыва

Захватчики сбрасывают с беспилотников боеприпасы с химическим ядовитым веществом хлорпикрин

Российские оккупанты на некоторых участках фронта применяют боеприпасы с ядовитыми веществами, тем самым нарушая Конвенцию о запрещении применения химического оружия. Несмотря на все попытки захватчиков, угрозы прорыва ни на одном направлении не намечается.

Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире телемарафона во вторник, 12 марта. По его словам, только за прошлую неделю захватчики примерили подобное оружие около 60 раз.

"За вчерашние сутки зафиксировано еще пять случаев сброса с беспилотников боеприпасов с химическим ядовитым веществом хлорпикрин. Все они приходятся на Запорожское направление. А за прошлую неделю россияне около 60 раз применяли это химическое вещество", – рассказал Лиховий.

Также он рассказал, наращивают ли россияне группировки для потенциальной попытки прорыва. Спикер подчеркнул, что ни на одном из направлений российские военные не планируют прорыв.

"Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, провести усиление тех подразделений, которые у них истощаются, уничтожаются, но нет оснований говорить, что на каком-либо из направлений ОСГВ "Таврия" противник формирует ударный кулак для большого прорыва вглубь нашей обороны", – сообщил Лиховий.

Отмечается, что группировка врага на Авдеевском направлении насчитывает более 48 тыс. бойцов, а на Запорожском – около 50 тыс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Ореховском направлении российские оккупанты начали штурмовать новые точки. Он объяснил, зачем россиянам новая точка наступления.