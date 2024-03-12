"Уб’ють свої ж": полковник ЗСУ пояснив, чому Путін не рахує втрати в Україні

Україна своєю чергою дорожить кожним своїм військовим, бо всі вони для неї на вагу золота

У ході повномасштабної війни Росія втратила вже понад 400 тисяч своїх військових, проте російський диктатор Володимир Путін не рахує втрати. Він усвідомлює, що не може здати назад, оскільки за такий грандіозний провал його вб’ють у своєму оточенні.

Про це "Телеграфу" сказав полковник ЗСУ, військовий аналітик, кандидат політичних наук Петро Черник. За його словами, Путін боїться такого сценарію, тому йде до кінця ціною життя своїх окупантів.

"Ворог знає, за що він бореться: якщо Путін програє, його просто вб’ють свої ж. Він добре це усвідомлює, тому б’ється на смерть, не зважаючи на втрати", — сказав Черник.

Також він наголосив, що Україна собі такої тактики не дозволяє, бо цінує своїх військових і кожну людину для нашої армії на вагу золота.

"Ми не можемо дозволити собі це, адже вшановуємо солдатів, кожен із яких — на вагу золота, тому тактика "м’ясних штурмів" для нас неприйнятна", — пояснив Полковник.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні питання щодо війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські воїни знищили важливий командний пункт мотострілецької бригади росіян на Таврійському напрямі.